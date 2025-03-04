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Ежемесячно в Реестр поврежденного и разрушенного в результате войны имущества вносится по меньшей мере 800 новых объектов из Харьковщины, большинство из которых жилые. В целом область занимает второе место по Украине по количеству таких объектов - в регионе разрушены или повреждены россиянами более 42 тыс объектов

Как сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк , первое место Харьковщина занимает по количеству поданных заявлений на компенсацию в рамках программы есть Восстановление - по состоянию на сейчас жители Харьковщины подали более 60 тыс заявлений на выплаты. Почти 2,5 тыс – за последний месяц.

Нардепка подчеркнула, что жильцы квартир многоэтажки, в которую 2 марта попал вражеский дрон и которая таким образом была почти разрушена, должны подать заявления на выплату компенсации по программе "єВідновлення".

"2 марта, очередной акт вандализма со стороны врага – запустить дрон в жилой дом, 12-этажку, где проживали десятки семей и в результате чего три человека погибли. И к большому сожалению, это далеко не первый случай за три года войны - из-за действий врага в области в общей сложности повреждено или разрушено более 42 тыс объектов. Но это только те, которые уже внесены в Реестр поврежденного и разрушенного имущества, то есть по факту их гораздо больше”, – пояснила Шуляк.

Она отметила, что только за последний месяц - в период с 26 января по 27 февраля, из Харьковской области было зарегистрировано по меньшей мере 800 объектов, поврежденных или разрушенных в результате действий врага. И большинство из них жилые. Более того, сама область занимает второе место по Украине по количеству таких объектов в целом. На первом месте – Донетчина.

"На Донетчине по состоянию на 27 февраля в Реестр уничтоженного и поврежденного жилья было внесено более 80 тыс. таких объектов. По Харьковщине на эту дату внесено 42,4 тыс. объектов и как свидетельствуют данные за последний месяц - с 26 января по 27 февраля, ежемесячно россияне разрушают в области по меньшей мере 800 объектов”, - констатировала Шуляк.

В то же время парламентарша подчеркнула, что - Харьковщина занимает первое место по Украине по количеству поданных заявлений на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в рамках программы "єВідновлення". По состоянию на конец февраля граждане, жилье которых находится на территории области, подали более 60 тыс заявлений в рассрочку.

"Харьковская область - печальный лидер по количеству поданных заявлений на восстановление с мая 2023 года. Даже по Донбасу цифры меньше. Только за последний месяц подано почти 2,5 тыс. заявлений на выплаты за разрушенное или уничтоженное жилье”, - сообщила Елена Шуляк и добавила, что речь идет всего о 48,1 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное жилье и о 12,6 тыс. заявлений за уничтоженное.

При этом нардепка отметила, что по Украине общее количество объектов недвижимого имущества, внесенного в соответствующий реестр, составляет почти 260 тыс. объектов. Подавляющее большинство из них – жилые. Владельцам такого жилья государство согласовало выплаты на ремонты и покупку нового жилья на общую сумму более 30 млрд гривен.