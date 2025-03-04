06:45  04 березня
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
01:05  04 березня
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
06:05  04 березня
Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
UA | RU
UA | RU
04 березня 2025, 14:10

Щомісяця Харківщина вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна щонайменше 800 нових обʼєктів. Переважна більшість – житлові

04 березня 2025, 14:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Щомісяця у Реєстр пошкодженого і зруйнованого в результаті війни майна вноситься щонайменше 800 нових обʼєктів з Харківщини, переважна більшість з яких житлові. Загалом область займає друге місце по Україні за кількістю таких обʼєктів - у регіоні зруйновано або пошкоджено росіянами більші ніж 42 тис обʼєктів

Як повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, перше місце Харківщина займає за кількістю поданих заяв на компенсацію у рамках програми єВідновлення - станом на зараз мешканці Харківщини подали більше ніж 60 тис заяв на виплати. Майже 2,5 тис - за останній місяць.

Нардепка наголосила, що мешканці квартир багатоповерхівки, у яку 2 березня влучив ворожий дрон і яку у таких спосіб було майже зруйновано, повинні подати заяви на виплату компенсацію за програмою єВідновлення.

"2 березня, черговий акт вандалізму з боку ворога - запустити дрон у житловий будинок, 12-поверхівку, де мешкали десятки сімей і в результаті чого троє людей загинули. І на превеликий жаль, це далеко не перший випадок за три роки війни - через дії ворога в області загалом пошкоджено або зруйновано більше ніж 42 тис обʼєктів. Але це лише ті, які вже внесені у Реєстр пошкодженого і зруйновано майна, тобто по факту їх набагато більше”, - пояснила Шуляк.

Вона зауважила, що тільки за останній місяць - у період з 26 січня по 27 лютого, з Харківщини було зареєстровано щонайменше 800 обʼєктів, пошкоджених або зруйнованих в результаті дій ворога. І більшість з них житлові. Більше того, сама область займає друге місце по Україні за кількістю таких обʼєктів загалом. На першому місці - Донеччина.

"На Донеччині станом на 27 лютого в Реєстр знищеного і пошкодженого житла було внесено ніж 80 тис таких обʼєктів. По Харківщині на цю дату внесено 42,4 тис обʼєктів і як свідчать дані за останній місяць - з 26 січня по 27 лютого, щомісяця росіяни руйнують в області щонайменше 800 обʼєктів”, - констатувала Шуляк.

Водночас, парламентарка підкреслила, що - Харківщина займає перше місце по Україні за кількістю поданих заяв на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло у рамках програми єВідновлення. Станом на кінець лютого громадяни, житло яких знаходиться на території області, подали більше ніж 60 тис заяв на виплату.

"Харківська область - сумний лідер за кількістю поданих заяв на єВідновлення з травня 2023 року. Навіть по Донеччині цифри менші. Тільки за останній місяць подано майже 2,5 тис заяв на виплати за зруйноване чи знищене житло”, - повідомила Олена Шуляк і додала, що йдеться загалом про 48,1 тис заяв на компенсацію за пошкоджене житло і про 12,6 тис заяв за знищене.

При цьому нардепка зауважила, що по Україні загальна кількість обʼєктів нерухомого майна, внесеного у відповідних реєстр, складає майже 260 тис обʼєктів. Переважна більшість з них - житлові. Власникам такого житла держава погодила виплати на ремонти і купівлю нового житла на загальну суму в більше ніж 30 млрд гривень.

житло відновлення Відновлення України
За час війни держава відновила понад 950 медичних об’єктів – Олена Шуляк
19 лютого 2025, 15:04
На придбання житла для переселенців за програмою "єВідновлення" направили перші 100 млн гривень
18 лютого 2025, 15:04
Понад 10 тисяч родин отримають новий дім: Кабмін виділив на компенсацію ВПО 15 млрд грн
06 лютого 2025, 07:55
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
На Кіровоградщині невідомий предмет вибухнув у руках 1,7 річної дитини
04 березня 2025, 14:25
У Боярці чоловік забив до смерті рідного брата
04 березня 2025, 14:24
Закликав до вбивства українців: зірка "Інтернів" Охлабистін отримав підозру від СБУ
04 березня 2025, 14:00
РФ завдала авіаудару по Запоріжжю: загинув чоловік
04 березня 2025, 13:48
США не припиняли надавати Україні розвіддані, – ЗМІ
04 березня 2025, 13:29
В Україні зросли пенсії
04 березня 2025, 13:06
Удар по дитячій лікарні у Сумах: медзаклад продовжує працювати
04 березня 2025, 12:25
У ВР відреагували на призупинення військової допомоги від США
04 березня 2025, 12:07
Наводили ворожі удари на Слов'янськ та Краматорськ: затримано двох агентів РФ
04 березня 2025, 11:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »