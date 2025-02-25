Россияне атаковали КАБами поселок на Харьковщине: пострадали мирные жители
Во вторник днем, 25 февраля, российские войска атаковали КАБами поселок Золочев Богодуховского района. В результате вражеских авиаударов повреждены почти 50 жилых домов, ранены две гражданские женщины
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, кафиры ударили двумя КАБами по Золочеву около 11:30.
"Две женщины 48 и 78 лет получили множественные порезы тела. Пострадавших доставили в больницу", — говорится в сообщении.
Из-за обстрела повреждены около 50 частных и многоквартирных домов, хозяйственные застройки, автомобили и электростанция.
По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, в ночь на 25 февраля российские войска ударили по городу Дергачи в Харьковском районе. В результате вражеского обстрела повреждены частные дома. Получили ранения две женщины.