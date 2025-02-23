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Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

Число пострадавших увеличилось до пяти. Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

В городе побита гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Побиты несколько легковых авто.

Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу около 22:40.

Всего в ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.