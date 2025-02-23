Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно о состоянии пострадавших
Поздним вечером 22 февраля российские войска осуществили ракетный обстрел Кривого Рога. В результате атаки погиб мужчина
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.
Число пострадавших увеличилось до пяти. Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.
В городе побита гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Побиты несколько легковых авто.
Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.
Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу около 22:40.
Всего в ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.