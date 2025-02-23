Россияне ударили баллистикой по Сумщине
В воскресенье, 23 февраля, российская армия ударила по Сумской общ громаде не баллистической ракетой
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
"Тот взрыв, который вы слышали – это следствие удара баллистической ракетой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "прилет" произошел за пределами населенных пунктов.
Напомним, в ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.
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