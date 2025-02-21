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21 февраля 2025, 03:10

На Харьковщине пограничники уничтожили РЭБы и ликвидировали 17 оккупантов

21 февраля 2025, 03:10
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фото: ГПСУ
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Пограничники бригады "Гарт" наносят удары по позициям российских оккупационных войск на севере Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Защитники нанесли серию ударов по огненным позициям врага.

"Поражена гаубица противника, три транспортных средства, а также средство радиоэлектронной борьбы противника "Стриж-3". Также нанесены потери живой силе врага, обезврежены — 17 оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские десантники отразили вражеский штурм с бронетехникой на Харьковщине.

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