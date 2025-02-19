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19 февраля 2025, 07:20

В Харькове начали проверку в отношении полицейской из-за драки в отеле

19 февраля 2025, 07:20
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скриншот с видео
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Полиция Харьковщины сообщила о служебной проверке работнице одного из райотделов полиции, которая стала участницей ссоры в гостинице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины.

Как отмечается в сообщении, правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили публикацию с видео, автор которого рассказала, что имела конфликт с двумя женщинами.

"В ходе проверки установлено, что на видео присутствует сотрудница одного из отделов полиции. Руководством полиции Харьковской области инициировано немедленное проведение служебной проверки", - отметили в сообщении.

Речь идет о видео, опубликованном 18 февраля в Facebook Снежана Бугрик.

Женщина утверждает, что ночью две женщины громко кричали и ссорились в номере. Когда им сделали замечания охранник заведения и Снежана, через несколько минут женщины постучались в ее номер, затолкали и избили, утверждает автор видео. Женщина заявила, что у нее из рук выбили собаку.

"Я пыталась ее (собаку, - ред.) защитить, но когда они уже выбили собаку из рук и телефон тоже, я выбросила этих двух существ из моего номера и вызвала полицию", - рассказала она.

Напомним, ранее в ТРЦ в центре Харькова подростки устроили массовую драку.

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