Полицейские задержали жителя Харьковской области при попытке продать гранаты и пистолет

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Правоохранители прекратили преступную деятельность 47-летнего местного жителя, сбывавшего огнестрельное оружие и боеприпасы. Теперь ему грозит до семи лет за решеткой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

Как отмечается, оперативники Чугуевского районного управления полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке сбыта пистолета, двух корпусов ручных гранат, а также двух зажиганий к ним.

В помещении злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли почти 500 патронов к автомату Калашникова.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области идет эвакуация жителей из зоны обстрелов.