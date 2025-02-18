Полицейские задержали жителя Харьковской области при попытке продать гранаты и пистолет
Правоохранители прекратили преступную деятельность 47-летнего местного жителя, сбывавшего огнестрельное оружие и боеприпасы. Теперь ему грозит до семи лет за решеткой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.
Как отмечается, оперативники Чугуевского районного управления полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке сбыта пистолета, двух корпусов ручных гранат, а также двух зажиганий к ним.
В помещении злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли почти 500 патронов к автомату Калашникова.
Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области идет эвакуация жителей из зоны обстрелов.