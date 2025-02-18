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18 февраля 2025, 11:58

В Харьковской области идет эвакуация жителей из зоны обстрелов

18 февраля 2025, 11:58
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фото: freepik.com
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Правоохранители провели очередную эвакуацию жителей с опасных мест в Купянском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

В частности, в понедельник, 17 февраля правоохранители вывезли шестерых жителей Купянской, Куриловской и Кондрашевской общин. Среди эвакуированных – двое жителей Купянска, двое жителей поселка Купянск-Узловой, а также по одному человеку из сел Благодатное и Белое.

Правоохранители служебным транспортом доставили граждан в безопасные места Купянского района и передали волонтерам для дальнейшего сопровождения.

"Если вы или ваши близкие нуждаетесь в эвакуации из зон активных боевых действий, обращайтесь на "горячую линию" по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции "102" или в ближайшее отделение полиции", - сообщили в полиции.

Напомним, россияне сбросили управляемую авиабомбу по центру Золочева в Харьковской области. Повреждено несколько построек.

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