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18 лютого 2025, 15:32

Поліцейські затримали жителя Харківщини при спробі продати гранати та пістолет

18 лютого 2025, 15:32
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці припинили злочинну діяльність 47-річного місцевого жителя, який збував вогнепальну зброю та боєприпаси. Тепер йому загрожує до семи років за ґратами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Як зазначається, оперативники Чугуївського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби збуту пістолета, двох корпусів ручних гранат, а також двох запалів до них.

У помешканні зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили майже 500 набоїв до автомата Калашникова.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області триває евакуація мешканців із зони обстрілів.

Харківська область Боєприпаси зброя пістолет поліція Граната
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