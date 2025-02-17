В Харьковской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Происшестиве случилось 15 февраля около 18:30 на железнодорожных путях вблизи города Златополь Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
Пассажирский поезд сообщением "Днепр-Харьков" сбил 35-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы, он умер в "скорой" во время госпитализации.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 22 января в Полтавской области под колесами поезда погиб 15-летний подросток.
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Полиция показала фото последствий российских обстрелов в Киевской области: пострадал человек
17 февраля 2025, 08:47Россияне накрыли из артиллерии Марганец: пострадали 4 мирных жителя
17 февраля 2025, 08:42В Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света
17 февраля 2025, 08:39Ночью моряки ВМС приземлили 4 российских ударных дрона
17 февраля 2025, 08:00В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 2 гражданских
17 февраля 2025, 07:53В Сумской области зенитчики уничтожили 8 российских "шахедов"
17 февраля 2025, 07:45Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
17 февраля 2025, 07:30Враг атаковал дронами Полтавщину: информация от ОВА о последствиях
17 февраля 2025, 07:28Ночные удары БпЛА по Харькову: повреждены дома, пострадали 3 горожан
17 февраля 2025, 07:20После обстрелов в трех районах Херсона есть проблемы с электроснабжением
17 февраля 2025, 07:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?