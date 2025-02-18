11:36  17 февраля
Порошенко пожаловался, что не смог купить кофе на заправке из-за санкций
17:37  17 февраля
Закупка гранита для Лесного кладбища: дело экс-директора ритуальной службы передали в суд
12:00  17 февраля
Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2025, 03:15

В Харьковской области пограничники уничтожили бронетехнику и пушки россиян

18 февраля 2025, 03:15
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Купянском направлении воины подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" сожгли дронами российскую бронетехнику и пушки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Защитники Харьковщины поразили ряд важных целей оккупантов и предотвратили попытки вражеских штурмов.

"Уничтожены и повреждены: БТР 82-А, танк, 2 единицы БМП-2 и три орудия (в том числе Д-30 и Гиацинт-Б)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы бригады "Месть" с помощью дронов уничтожили семь единиц вражеской бронетехники на Краматорском направлении.
РФ война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Купянское направление
За день ВСУ ликвидировали более 1500 оккупантов, уничтожили десятки танков, ББМ и артсистем РФ
17 февраля 2025, 10:15
Россия запустила по Украине почти 150 "шахедов": как отработала ПВО
17 февраля 2025, 09:05
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Опасный лед: за неделю в Украине утонули более 20 человек, четверть из них – дети
18 февраля 2025, 05:05
Зачистка в тылу врага: ССО уничтожили более 20 российских оккупантов
18 февраля 2025, 04:40
В Минобороны рассказали, сколько молодежи в возрасте 18-24 года присоединились к войску по программе со миллион
18 февраля 2025, 04:29
Оккупанты присвоили в Северодонецке уже более 500 квартир, – ОВА
18 февраля 2025, 04:18
В Ровенской области задержали ранее судимого мужчину за продажу наркотиков
18 февраля 2025, 04:05
На Кировоградщине обезвредили боевую часть вражеского дрона весом более 50 кг
18 февраля 2025, 03:49
В Донецкой области осудили изменницу, которую завербовал ее сын
18 февраля 2025, 03:29
В Польшу за 9000 евро: во Львовской области разоблачили схему выезда мужчин за границу
18 февраля 2025, 02:54
Жителя Киевщины будут судить за продажу жидкостей для курения
18 февраля 2025, 02:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »