В Харьковской области пограничники уничтожили бронетехнику и пушки россиян
На Купянском направлении воины подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" сожгли дронами российскую бронетехнику и пушки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Защитники Харьковщины поразили ряд важных целей оккупантов и предотвратили попытки вражеских штурмов.
"Уничтожены и повреждены: БТР 82-А, танк, 2 единицы БМП-2 и три орудия (в том числе Д-30 и Гиацинт-Б)", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы бригады "Месть" с помощью дронов уничтожили семь единиц вражеской бронетехники на Краматорском направлении.
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