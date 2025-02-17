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17 февраля 2025, 19:43

Россияне атаковали с дронов Днепропетровщину, много пострадавших

17 февраля 2025, 19:43
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фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)
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Российские захватчики в течение дня атаковали Никопольский район Днепропетровской области из беспилотников и артиллерии, пострадали шесть человек

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.

"В течение дня агрессор избивал по Никопольщине БпЛА и обстреливал из артиллерии. Пострадали 5 человек в Красногригорьевской общине. И еще один – в Никополе. Это 48-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.

Также, по словам главы Днепропетровской ОВА, от российских атак подвергались Марганецкому и Мировскому обществу. Повреждения получили несколько предприятий, инфраструктура, пять частных домов, хозяйственное сооружение, две заправки и один автомобиль.

Напомним, в Херсоне россияне атаковали дроном гражданский автомобиль. Ранена женщина.

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