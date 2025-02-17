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В Харькове мужчина написал заявление об отказе от мобилизации. Как причину – он указал нежелание покидать свое место работы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 54-летний харьковчанин осенью 2023 получил повестку для прибытия в ТЦК. После этого он прошел военно-больничную комиссию. Согласно заключению ВЛК, он пригоден к службе. Поэтому он получил повестку для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина так и не прибыл в ТЦК. Кроме того, он написал заявление об отказе от призыва на военную службу. Причиной он указал, что работает и не хочет терять свою работу. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, ранее 43-летний житель Львовщины тоже приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Оказалось, он обращался в ТЦК для получения военного билета для трудоустройства. ВЛК сочла его пригодным для военной службы, но он отказался принимать повестку.