11:36  17 февраля
Порошенко пожаловался, что не смог купить кофе на заправке из-за санкций
17:37  17 февраля
Закупка гранита для Лесного кладбища: дело экс-директора ритуальной службы передали в суд
12:00  17 февраля
Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2025, 17:47

Не хотел увольняться с работы: харьковчанина приговорили к 3 годам за уклонение от мобилизации

17 февраля 2025, 17:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харькове мужчина написал заявление об отказе от мобилизации. Как причину – он указал нежелание покидать свое место работы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 54-летний харьковчанин осенью 2023 получил повестку для прибытия в ТЦК. После этого он прошел военно-больничную комиссию. Согласно заключению ВЛК, он пригоден к службе. Поэтому он получил повестку для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина так и не прибыл в ТЦК. Кроме того, он написал заявление об отказе от призыва на военную службу. Причиной он указал, что работает и не хочет терять свою работу. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, ранее 43-летний житель Львовщины тоже приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Оказалось, он обращался в ТЦК для получения военного билета для трудоустройства. ВЛК сочла его пригодным для военной службы, но он отказался принимать повестку.

уклонение от мобилизации прокуратура суд
На Закарпатье 18-летний организатор переправки мужчин за границу второй раз попался полиции
14 февраля 2025, 23:16
В Одессе мужчина за 15 000 долларов оформлял "отсрочку от мобилизации"
13 февраля 2025, 12:59
Предлагал два варианта побега: на Львовщине будут судить организатора незаконной переправки мужчин
13 февраля 2025, 03:15
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Будут ли польские войска в Украине: премьер Туск сделал окончательное заявление
17 февраля 2025, 19:16
В Херсоне россияне атаковали дроном гражданский автомобиль
17 февраля 2025, 19:09
В Украине планируют реформировать школьное образование: что изменится
17 февраля 2025, 18:52
В Ровенской области мужчина "заминировал" ТЦК
17 февраля 2025, 18:15
На школьном спектакле в Киеве "избили ТЦК"
17 февраля 2025, 18:06
Интервью как толчок к командованию: Наев уже третий день руководит "Угледаром"
17 февраля 2025, 18:05
По всей Украине развернули более 8 тысяч пунктов несокрушимости
17 февраля 2025, 17:50
Закупка гранита для Лесного кладбища: дело экс-директора ритуальной службы передали в суд
17 февраля 2025, 17:37
В Одесской области мужчину могут приговорить к 10-ти годам за поджог комбайна
17 февраля 2025, 17:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »