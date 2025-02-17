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17 лютого 2025, 17:47

Не хотів звільнятися з роботи: харків'янина засудили до 3 років за ухилення від мобілізації

17 лютого 2025, 17:47
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У Харкові чоловік написав заяву про відмовлення від мобілізації. Як причину - він вказав небажання полишати своє місце роботи

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 54-річний харків’янин восени 2023 року отримав повістку для прибуття до ТЦК. Після цього він пройшов військово-лікарняну комісію. Згідно з висновком ВЛК, він придатний до служби. Тому він отримав повістку для відправлення до військової частини.

Проте чоловік так і не прибув до ТЦК. Крім того, він написав заяву про відмову від призову на військову службу. Причиною він вказав те, що працює і не хоче втрачати свою роботу. Суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, раніше 43-річного жителя Львівщини теж засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Виявилося, що він звертався до ТЦК для отримання військового квитка для працевлаштування. ВЛК визнала його придатним для військової служби, але він відмовився приймати повістку.

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