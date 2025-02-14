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З'ясувалось, що 37-річний житель Харківщини добровільно співпрацював з росіянами. Це сталося під час окупації Куп'янська

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 37-річного жителя Харківщини. З’ясувалось, що під час окупації Куп’янська він добровільно допомагав окупантам. Чоловік обійняв посаду "и. о. заместителя начальника отделения пенсионного фонда Купянского района Харьковской области".

Колаборант займався формуванням та погодженням заяв від місцевого населення для подальшої виплати пенсій і матеріальної допомоги від держави-агресорки в російських рублях. Відомо, що він складав списки особових рахунків місцевих жителів, підписував відомості.

"Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова. Колаборанту загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно в СБУ викрили зрадника. Йдеться про Дмитра Козюру, який обіймав посаду керівника антитерористичного центру Служби. Його підозрюють у співпраці з ФСБ РФ ще з 2018 року. Під час судового засідання він визнав свою провину. Відомо, що він передавав інформацію ФСБ про наслідки обстрілів, а також ділився деякими державними таємницями. Наразі він під вартою.