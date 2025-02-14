В Харькове мать, продавшую свою дочь, взяли под стражу на два месяца
В Харькове 22-летнюю девушку заключили под стражу на два месяца. Женщину задержали за продажу своего двухмесячного ребенка
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора.
"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 11 апреля 2025 года включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове задержали 22-летнюю девушку. Она продала двухмесячную дочь за $20 тысяч, чтобы купить авто.
Женщина, уже имеющая сына в возрасте 1 год и 10 месяцев, не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила ее избавиться.
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