фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 22-летнюю девушку заключили под стражу на два месяца. Женщину задержали за продажу своего двухмесячного ребенка

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 11 апреля 2025 года включительно) с возможностью внесения залога в размере 908 400 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове задержали 22-летнюю девушку. Она продала двухмесячную дочь за $20 тысяч, чтобы купить авто.

Женщина, уже имеющая сына в возрасте 1 год и 10 месяцев, не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила ее избавиться.