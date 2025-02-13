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Сразу после продажи ребенка девушку задержали правоохранители. На вырученные деньги она вместе с сожителем планировала приобрести автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Полиция получила информацию о поиске клиента для продажи ребенка. После тщательной проверки она действительно подтвердилась. 22-летняя девушка, уже имеющая сына в возрасте 1 год и 10 месяцев, не хотела ухаживать за новорожденной дочерью и решила от нее избавиться.

Правоохранители открыли производство и все последующие действия происходили под их контролем. "Покупатель" пообщалась с матерью, они обсудили все условия "сделки", согласовали время и место для встречи.

Мать задержали 12 февраля сразу после того, как она продала своего двухмесячного ребенка и получила за него 20 тысяч долларов. За эти средства она вместе с сожителем планировала приобрести авто.

Также по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили ее сына в возрасте 1 года и 10 месяцев. Сейчас оба ребенка находятся в безопасности на попечении врачей.

Задержанный объявил о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе взяли под стражу 18-летнюю мать и ее сожителя, спрятавших тело малыша в морозилке.