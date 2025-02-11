Россияне нанесли удары на Харьковщине, пострадал ребенок

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"11 февраля в период времени с 11:10 до 11:20 военные РФ нанесли авиаудары управляемыми авиабомбами по Богодуховскому району Харьковщины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 лет. известно о семи пострадавших, среди которых 12-летний мальчик.

В результате обстрела в поселке Золочев разрушены два частных дома, повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки.

"Телесные повреждения разной степени тяжести получили семь человек, среди которых 12-летний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Напомним, россияне ночью запустили по Украине 124 дрона и 19 ракет. В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.