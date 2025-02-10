Оккупанты атаковали дроном пригород Херсона: есть пострадавший
В понедельник, 10 февраля, около 11:30 российские войска атаковали с БпЛА поселок Антоновка Херсонского района
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Под вражескую атаку попал 79-летний мужчина. Он получил взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки и плеча.
Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, утром 10 февраля российские оккупанты обстреляли школу в Днепровском районе Херсона.
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