Фото: прокуратура

Житель Харькова обустроил комнату с игровыми автоматами без лицензии. Своим клиентам он также предлагал алкоголь, который разливал сам – по 75 гривен за 0,5 литра.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Разоблачили 50-летнего мужчину, зарабатывавшего на азартных играх. Оказалось, что такой "бизнес" он обустроил в нежилом помещении. Муж установил там игровые автоматы, но для секретности - здание он "украсил" вывеской "Продукты, мороженое".

В магазине на самом деле вместо мороженого, кроме игровых автоматов, был еще и контрафактный алкоголь. В частности, коньяк и водка. Поллитра контрафакта стоили около 75 гривен.

"Обвиняемого будут судить в Московском районном суде г. Харькова. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, недавно в Днепре разоблачили нелегальное онлайн-казино с годовым оборотом более 2 миллиардов гривен. Для финансовых операций использовали криптовалюту и международные платежные системы. Теперь организаторам грозит до 12 лет лишения свободы.