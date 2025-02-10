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Разоблачили злоумышленников, которые в больницах мошенничеством получали наркотические средства. Впоследствии эти вещества продавались местным жителям.

Об этом сообщает Прокуратура Волынской области, передает RegioNews .

На Волыни будут судить членов группы наркоторговцев. Известно, что схему покупки метадона они разработали весной 2024 года. Тогда злоумышленники получали наркотические вещества в качестве заместительной поддерживающей терапии, поскольку были наркозависимыми. Получали эти вещества в больницах Ковеля и Киева. Затем незаконно полученные препараты продавали в Ковеле местным жителям.

"В ходе досудебного расследования задокументировано 12 фактов совершения незаконного приобретения, хранения с целью сбыта и сбыта наркотических средств подозреваемыми в составе организованной группы (ч.3 ст. 307 УК Украины), а также 29 фактов завладения наркотическими средствами путем мошенничества3". , – сообщили правоохранители.

В частности, к обвинениям добавили завладение наркотиками путем мошенничества, приобретения и хранения боеприпасов и огнестрельного оружия. Вскоре все члены группы наркоторговцев предстанут перед судом.

Напомним, в Запорожье задержали четырех наркодельцов, продававших метамфетамин и метадон. Их задержали как раз, когда они продавали очередную "дозу".

Также сообщалось, что 26-летнему объявили о подозрении за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.