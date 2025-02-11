Фото: прокуратура

Житель Харкова облаштував кімнату з ігровими автоматами без ліценції. Своїм клієнтам він також пропонував алкоголь, який розливав сам - по 75 гривень за 0,5 літра

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Викрили 50-річного чоловіка, який заробляв на азартних іграх. Виявилося, що такий "бізнес" він облаштував у нежитловому приміщені. Чоловік встановив там ігрові автомати, але для секретності - будівлю він "прикрасив" вивіскою "Продукти, морозиво".

У магазині ж насправді замість морозива, крім ігрових автоматів, був ще й контрафактний алкоголь. Зокрема, коньяк та горілка. Пів літра контрафакту коштували близько 75 гривень.

"Обвинуваченого судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі викрили нелегальне онлайн-казино з річним оборотом понад 2 мільярди гривень. Для фінансових операцій використовували криптовалюту та міжнародні платіжні системи. Тепер організаторам загрожує до 12 років позбавлення волі.