СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов – психотерапевта и диакона УПЦ МП

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Служба безопасности задержала в Харькове двух агентов российских спецслужб. Речь идет о местном враче-психотерапевте и его сообщнике – диаконе Харьковской епархии УПЦ (МП)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, задержанные хотели по заданию россиян выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны Украины. Также они собирали персональные данные украинских военных.

"Чтобы получить разведданные, врач "втемную" использовал своих пациентов, в том числе военных, которые проходили психологическую реабилитацию после выполнения боевых задач на фронте", - говорится в сообщении.

Врач привлек к сотрудничеству с врагом своего близкого знакомого – диакона местного собора Харьковской епархии УПЦ (МП). Тот, по данным СБУ, выспрашивал необходимую россиянам информацию у прихожан своей церкви.

В СБУ также рассказали, что для коммуникации с российскими кураторами агент использовал отдельный телефон и сим-карту, которую прятал в почтовом ящике в подъезде своего дома.

Также правоохранители выяснили, что задержанный врач некоторое время находился в статусе "спящего агента" ФСБ.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене и оправдывании российской агрессии. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Харькове агентку спецслужб РФ, совершившую теракт в городе в конце января этого года. Тогда фигурантка помогла оккупантам взорвать взрывчатку у частного дома ветерана ВСУ.