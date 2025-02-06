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06 февраля 2025, 12:39

В Харькове задержали российскую агентку, заложившую взрывчатку возле дома ветерана ВСУ

06 февраля 2025, 12:39
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали в Харькове агентку спецслужб России, которая совершила теракт в городе в конце января этого года. Тогда фигурантка помогла оккупантам взорвать взрывчатку у частного дома ветерана ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Для конспирации агентка носила парики, а после теракта пыталась уничтожить всю одежду, в которой она была во время подготовки взрыва. Однако ей это не помогло. СБУ "по горячим следам" задержала террористку в ее квартире.

Злоумышленницей оказалась 38-летняя местная безработная, которую российские спецслужбы дистанционно завербовали после ее антиукраинских комментариев в телеграм-каналах.

Далее агентка получила от своего российского куратора инструкцию: забрать из схрона самодельную взрывчатку и заложить его в зарытой автомобильной шине вблизи военного дома.

Кроме того, она установила напротив его двора замаскированный мобильный телефон. Через удаленный доступ к этому гаджету враг отслеживал передвижение жертвы и дистанционно активировал взрывчатку.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, где она переписывалась со своим российским куратором.

Злоумышленнице объявили подозрение. Сейчас фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине подростки-наркодилеры пытались подорвать полицейских. Правоохранители задержали двух парней в возрасте 17 и 18 лет.

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