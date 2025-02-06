ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
В ночь на 6 февраля в Краснодарском крае РФ был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарский". Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Этот аэродром является объектом оперативного базирования авиационных средств.
"Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа "Shahed" по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, выполняющей задачи в районах Запорожской и Херсонской областей", – рассказали в Генштабе.
Были подтверждены попадания и взрывы в районе цели, и возник пожар. Результаты поражения еще уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения будут продолжаться.
Напомним, в ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На объекте возник пожар.