иллюстративное фото: oblzdrav.mk.gov.ua

Утром 6 февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Ориентировочно в 09:30 россияне атаковали с БпЛА мужчину в Бериславе. В результате вражеского удара 47-летний местный житель получил взрывную травму, обломочные ранения плеча и ноги”, – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, 5 февраля в Херсонской области в результате российских ударов погиб один человек, 18 – получили ранения