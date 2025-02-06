Россияне атаковали с дрона Берислав: пострадал мужчина
Утром 6 февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
"Ориентировочно в 09:30 россияне атаковали с БпЛА мужчину в Бериславе. В результате вражеского удара 47-летний местный житель получил взрывную травму, обломочные ранения плеча и ноги”, – говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, 5 февраля в Херсонской области в результате российских ударов погиб один человек, 18 – получили ранения
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