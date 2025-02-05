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05 февраля 2025, 15:06

В полиции прокомментировали сообщение об убийстве во время мобилизации в Харьковской области

05 февраля 2025, 15:06
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фото: Национальная полиция
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В полиции отреагировали на обвинения правоохранителя в избиении мужчины в селе Краснопавловка Лозовского района

Как передает RegioNews, подробности рассказали в Телеграмме полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, информация о причастности полицейского к убийству парня в поселке Краснопавловка не соответствует действительности.

В одном из сообщений сообщалось, что возле магазина в поселке Краснопавловка Лозовского района полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП пытались насильственно мобилизовать молодого парня и нанесли ему телесные повреждения. После чего посадили его в служебный автомобиль и увезли в больницу, по дороге в которую парень скончался.

"В ходе проверки установлено, что полицейский офицер общества, о котором идет речь в публикации, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП. Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, равно как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции прокомментировали взрыв у здания ТЦК в Каменце-Подольском, в результате которого погиб человек.

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