В полиции прокомментировали сообщение об убийстве во время мобилизации в Харьковской области

фото: Национальная полиция

Как передает RegioNews, подробности рассказали в Телеграмме полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, информация о причастности полицейского к убийству парня в поселке Краснопавловка не соответствует действительности.

В одном из сообщений сообщалось, что возле магазина в поселке Краснопавловка Лозовского района полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП пытались насильственно мобилизовать молодого парня и нанесли ему телесные повреждения. После чего посадили его в служебный автомобиль и увезли в больницу, по дороге в которую парень скончался.

"В ходе проверки установлено, что полицейский офицер общества, о котором идет речь в публикации, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП. Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, равно как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции прокомментировали взрыв у здания ТЦК в Каменце-Подольском, в результате которого погиб человек.