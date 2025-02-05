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05 февраля 2025, 12:52

В Харьковской области директор предприятия завладел бюджетными средствами на сумму более 1 млн грн

05 февраля 2025, 12:52
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фото: Национальная полиция
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В ходе войны злоумышленник реализовал преступную схему проведения ремонтных работ асфальтобетонного покрытия в Харькове. Однако работы были выполнены не в том объеме

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что, будучи на должности директора предприятия, мужчина заключил договор с одним из коммунальных предприятий города по восстановлению асфальтобетонного покрытия на оговоренном участке дороги.

Руководитель предприятия в документах указал ложные сведения об объеме и стоимости оказанных услуг, тем самым завысил стоимость реальных затрат на восстановление асфальтобетонного покрытия.

Преступная схема нанесла государству ущерб на сумму более одного миллиона гривен.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области у семьи правоохранителя могут конфисковать имущество на 8 млн грн.

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