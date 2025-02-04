Шпионил за военными: в Сумской области эксдепутата будут судить за госпредательство

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Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя Шостки. Его обвиняют в государственной измене

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура RegioNews.

Отмечается, что бывший депутат Шосткинского горсовета от Партии регионов сотрудничал с российскими спецслужбами. Мужчина на собственном авто объезжал местность, фиксировал локации и направление перемещения украинских военных, защищающих приграничье Сумщины.

Используя псевдоним "Афанасий", эксдепутат с помощью одного из мессенджеров, отправлял полученные данные кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без права на залог.

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