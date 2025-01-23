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23 января 2025, 15:47

Чиновники разворовали 1,2 млн грн в "Северной Пуще": дело направили в суд

23 января 2025, 15:47
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фото: pixabay
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главного инженера и заместителя директора ГСП "Северная Пуща", завладевших более 1,2 млн грн госсредств. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В 2021 году между ДСП "Северная Пуща" и одной из государственных энергетических компаний был заключен договор о вырубке зеленых насаждений для реконструкции железнодорожного участка в зоне отчуждения на территории Иванковского района Киевщины.

Главный инженер и заместитель директора ДСП "Северная Пуща" подписали фиктивные договоры с жителями одного из сел, которые якобы должны были выполнить работу. Чиновники пообещали гражданам, что получат средства за привлечение к работе и обманом получили доступ к их картам.

Оплата за "работу" в сумме 1,2 млн гривен пришла на карты граждан, а впоследствии была присвоена чиновниками.

Фигуранты планировали получить еще 659 тысяч гривен по этой схеме, но были уволены с занимаемых должностей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. На движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложены аресты.

Напомним, ранее стражи порядка разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода.

ГБР суд хищение реконструкция Северная Пуща Чернобыльская зона
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