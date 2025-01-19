Оккупанты ударили из артиллерии по поселку на Херсонщине: погиб парень
Сегодня, 19 января, оккупационные войска РФ атаковали поселок Красный Маяк Бериславского района. В результате вражеского удара погиб 24-летний парень
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
Предварительно известно, что россияне ударили из артиллерии по Красному Маяку около 14:00.
"В результате атаки погиб 24-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице", - говорится в сообщении.
По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.
Напомним, 19 января в поселке Антоновка Херсонского района 59-летний мужчина взорвался на российской противопехотной мине.
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