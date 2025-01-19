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19 января 2025, 15:05

В Днепропетровской области ПВО сбила российский беспилотник

19 января 2025, 15:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье днем, 19 января, одно из подразделений Воздушного командования "Восток" уничтожило над Днепропетровщиной российский дрон.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Минус вражеский беспилотник. Его защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной", ― сообщил Сергей Лысак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что БпЛА сбили подразделения ВК "Восток".

Напомним, в ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны.

РФ война Днепропетровская область дрон Лукашук Николай Васильевич БПЛА ПВО Лысак Сергей Петрович
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