В Сумской области "Стальная Граница" уничтожила бронеавтомобили оккупантов

фото: ГПСУ

На днях на Сумском направлении бойцы бригады Гвардии Наступления "Стальная Граница" обнаружили и уничтожили две единицы российской бронированной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Один из бронированных автомобилей с оккупантами fpv дрон догнал и уничтожил во время движения. Вторую единицу техники уничтожили прямо на поле боя. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, на Севере воины-пограничники активно обнаруживают и уничтожают российских захватчиков. Защитники курят транспорт оккупантов с помощью дронов-камикадзе.