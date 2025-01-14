В Сумской области "Стальная Граница" уничтожила бронеавтомобили оккупантов
На днях на Сумском направлении бойцы бригады Гвардии Наступления "Стальная Граница" обнаружили и уничтожили две единицы российской бронированной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Один из бронированных автомобилей с оккупантами fpv дрон догнал и уничтожил во время движения. Вторую единицу техники уничтожили прямо на поле боя. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, на Севере воины-пограничники активно обнаруживают и уничтожают российских захватчиков. Защитники курят транспорт оккупантов с помощью дронов-камикадзе.
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