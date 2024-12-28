За сутки ВСУ ликвидировали около 1700 россиян
За прошедшие сутки, 27 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 690 российских захватчиков, почти 30 артсистем и 20 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 784 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 784 200 (+1 690) человек,
- танков ‒ 9 651 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 970 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 21 408 (+29) ед,
- РСЗО – 1 256 ед,
- средства ПВО ‒ 1 032 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 013 (+14) ед,
- крылатые ракеты 3 003 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 328 (+66) ед,
- специальной техники – 3 668 ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.
Под Купянском бригада "Месть" поразила танки, укрытия и пехоту оккупантовВсе новости »
28 декабря 2024, 09:35Украинские бойцы ударили по оккупантам под Волчанском
27 декабря 2024, 21:00HIMARS прилетел на совещание: в Запорожской области ликвидировали трех российских офицеров
27 декабря 2024, 10:47
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
Из-за бомбардировок Донецкой области пострадали 2 мирных жителя
28 декабря 2024, 13:00В Ровенской области пьяный водитель внедорожника переехал велосипедистку
28 декабря 2024, 12:53Покровск на Донетчине полностью остался без света, — ГВА
28 декабря 2024, 11:30РФ массированно атаковала прифронтовые города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
28 декабря 2024, 11:00В Николаеве Shahed попал в многоэтажку: загорелась крыша дома
28 декабря 2024, 10:40Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 5 гражданских
28 декабря 2024, 10:00Под Купянском бригада "Месть" поразила танки, укрытия и пехоту оккупантов
28 декабря 2024, 09:35Технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка"
28 декабря 2024, 08:30Россияне держат в Черном море носитель крылатых ракет
28 декабря 2024, 07:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
Все блоги »