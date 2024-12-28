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28 декабря 2024, 12:05

За сутки ВСУ ликвидировали около 1700 россиян

28 декабря 2024, 12:05
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 27 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 690 российских захватчиков, почти 30 артсистем и 20 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 784 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 784 200 (+1 690) человек,
  • танков ‒ 9 651 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19 970 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 21 408 (+29) ед,
  • РСЗО – 1 256 ед,
  • средства ПВО ‒ 1 032 ед,
  • самолетов – 369 ед,
  • вертолетов – 329 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 013 (+14) ед,
  • крылатые ракеты 3 003 ед,
  • корабли / катера ‒ 28 ед,
  • подлодки ‒ 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 328 (+66) ед,
  • специальной техники – 3 668 ед.

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.

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