На Запорожье пограничники разнесли вдребезги укрытия вместе с оккупантами
На Запорожском направлении воины-пограничники обнаружили место укрытия российской пехоты. Оккупантов уничтожили вместе с ним
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По вражеским позициям метко отработали аэроразведчики Бердянского пограничного отряда.
"Дождавшись пока путинские приспешники соберутся вместе, пилоты Госпогранслужбы нанесли поражение по месту дислокации врага. FPV-дроны пограничников разнесли вдребезги как укрытия, так и вражескую силу", - говорится в сообщении.
Напомним, на Запорожье Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.
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