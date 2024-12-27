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Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. ВСУ ударили из HIMARS по вражескому штабу

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, участвующих в преступной войне против Украины в Запорожской области.

"После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия", ССС и тактическая группа "Тайфун" СБУ", – отметили в ГУР.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар с HIMARS, а по прибытии группы эвакуации захватчиков атаковали украинские ударные дроны.

В результате операции ликвидированы трое офицеров руководящего состава армии РФ:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

Также уничтожены пять единиц автомобильной техники россиян.

Напомним, на Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью 25 млн долларов.