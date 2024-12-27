В Херсоне россияне атаковали мужчину беспилотником: пострадавшего госпитализировали
В результате очередной дроновой атаки РФ на Херсон сегодня утром, 27 декабря, пострадал житель города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что херсонец попал под вражеский удар около 09:40.
"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 60-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. Пострадавшего госпитализировали в среднем тяжести", — говорится в сообщении.
Напомним, в течение суток в Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения шесть человек.
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