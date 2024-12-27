На Донетчине в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены
За минувшие сутки, 26 декабря, российские военные убили троих жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"За 26 декабря россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Часовом Яру и 1 в Новоэкономическом. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.
Филашкин подчеркнул, что общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области (2912 погибших и 6536 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, 26 декабря под российскими обстрелами оказались 30 населенных пунктов Херсонской области. Получили ранения шесть человек.
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В Украине увеличат срок военной подготовки мобилизованных, – Сырский
27 декабря 2024, 10:25На Полтавщине возле трассы нашли боеприпасы
27 декабря 2024, 10:12На Запорожье разыскивают водителя, который насмерть сбил человека и сбежал
27 декабря 2024, 09:40Оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и ударили дроном
27 декабря 2024, 09:29Силы ПВО сбили 13 российских дронов, еще 11 – локационно потеряны
27 декабря 2024, 09:14В Черкасской области столкнулись и сгорели два автомобиля
27 декабря 2024, 09:07Оккупанты за сутки обстреляли 30 населенных пунктов Херсонщины: шесть раненых
27 декабря 2024, 08:54Россияне за сутки почти 300 раз атаковали Запорожскую область
27 декабря 2024, 08:39Россия вывела в Черное море носитель "Калибров"
27 декабря 2024, 08:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все блоги »