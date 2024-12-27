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За минувшие сутки, 26 декабря, российские военные убили троих жителей Донецкой области, еще два человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"За 26 декабря россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Часовом Яру и 1 в Новоэкономическом. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

Филашкин подчеркнул, что общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области (2912 погибших и 6536 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 26 декабря под российскими обстрелами оказались 30 населенных пунктов Херсонской области. Получили ранения шесть человек.