Россияне нанесли авиаудар по фермерскому хозяйству на Харьковщине, погиб мужчина

фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Российские войска двумя авиабомбами нанесли удары по селу Слатино в Харьковской области. Повреждены помещения фермерского хозяйства, погиб человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Обстрел произошел сегодня, 26 декабря, после 14 часов. Погибший был работником фермерского хозяйства. Еще два человека получили ранения в результате вражеской атаки.

Синегубов также проинформировал, что сегодня враг ударил по городу Золочев, в результате чего пострадал 41-летний мужчина. Его госпитализировали.

Напомним, сегодня утром, 26 декабря, российские военные нанесли удар по поселку Двухлетняя Купянского района. Из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница.