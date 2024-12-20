Защитники Сумщины показали, как сбили российский "шахед"

фото: ГПСУ

Вчера, 19 декабря, в Сумской области бойцы-пограничники сбили ударный беспилотник типа "Shahed 136" ("Герань-2"), который россияне запустили во время очередной атаки на Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По смертоносной вражеской цели попали из стрелкового оружия.

"Зафиксировав полет баражирующего боеприпаса типа "шахед", защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате точного попадания вражеский БпЛА был уничтожен", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях во время очередной атаки на Украину пограничники приземлили в Сумской области российский ударный БпЛА типа "Shahed 136".

Также сообщалось, что в небе над Сумской областью защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Гербера".