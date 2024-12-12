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12 декабря 2024, 12:35

Призвал к госперевороту и хранил наркотики: СБУ задержала сторонника партии Шария

12 декабря 2024, 12:35
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фото: СБУ
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В Киеве сотрудники Службы безопасности разоблачили пророссийского агитатора, который призвал к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководства государства. Задержанному, у которого обнаружили наркотики, грозит тюрьма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, злоумышленник оказался последователем запрещенной в Украине партии Шария. Фигурант координировал свою подрывную деятельность с представителями прокремлевской политической силы.

Деструктивный контент он распространял через свои соцсети с общей аудиторией около 20 тысяч пользователей.

Следователи выяснили, что мужчина получал задачи для "разгона" тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за границей и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб.

Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах.

Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук, мобильный телефон, членские карты "партии Шария", пророссийскую литературу и наркотики.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространению материалов с призывами к совершению таких действий.

Также решается вопрос по факту хранения наркотиков.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Одессе задержали юриста партии Шария, работавшего на российскую разведку.

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