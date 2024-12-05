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Правоохранители задержали еще пятерых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги на Киевщине и Тернопольщине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Среди фигурантов: рецидивисты и безработные искатели "легких" денег в Телеграмм-каналах. По заказу оккупантов они пытались уничтожить два военных автомобиля и админздание с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Так, в Киевской области "по горячим следам" задержали 24-летнего жителя столицы, ранее отбывшего тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество.

После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить "тестовую" задачу: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали правоохранители.

Еще двоих фигурантов разоблачили в одном из поселков Фастовского района, где они арендовали квартиру. Оба злоумышленника задержаны сразу после того, как они подожгли служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ, вернувшийся с передовой.

Вражеские приспешники зафиксировали возгорание авто на камеры мобильных телефонов и отправили соответствующий "отчет" своему российскому куратору.

По данным следствия, злоумышленники три года назад прибыли в столичный регион из Донецкой области в качестве переселенцев. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

В Тернопольской области задержали двоих местных жителей в возрасте 20 и 23 лет, которые пытались уничтожить админздание сельсовета вблизи областного центра.

Сначала фигуранты разбили окно госучреждения, а затем вылили в помещение легковоспламеняющуюся смесь и подожгли ее.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одессе задержали трех поджигателей админзданий, двое из них – подростки.