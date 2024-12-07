Українські бійці розбомбили техніку та позиції росіян поблизу Куп’янська

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На Куп’янському напрямку воїни прикордонної бригади "Помста" завдали нищівних ударів по позиціях російської армії

Відео ураження ворожих цілей оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Ефективне знищення росіян вкотре продемонстрували пілоти ударного підрозділу "Фенікс". Так, українські дрони ліквідували важливі ресурси окупантів.

"За кілька днів оператори РУБпАК "Фенікс" знищили десятки укріплень, спалили ворожий автотранспорт, САУ та БМП-2. Окрім того, було знищено пункт управління ворожими безпілотниками", – йдеться в повідомленні.

Також під удари "Помсти" потрапили польові склади боєкомплекту й пально-мастильних матеріалів російських військ.

Нагадаємо, раніше на Куп’янському напрямку бійці прикордонної бригади "Помста" спалили танки, бронетехніку та гармати росіян.

Також артилерійські підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали потужних ударів по місцях зосередження особового складу російської армії в районі Вовчанська Харківської області. Багато загиблих і поранених росіян.