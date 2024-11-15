Защитники Харьковщины уничтожили транспорт, пехоту и блиндажи оккупантов
На Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По захватчикам прицельно отработали "ястребы" 4-го пограничного отряда.
"Уничтожен грузовик, которым враг доставлял древесину на позиции, мотоцикл с боеприпасами, два вражеских автомобиля и два блиндажа", – говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.
Пограничники показали, как уничтожили вражеские цели на Запорожском направленииВсе новости »
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