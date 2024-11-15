Защитники Харьковщины уничтожили транспорт, пехоту и блиндажи оккупантов

фото: ГПСУ

На Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По захватчикам прицельно отработали "ястребы" 4-го пограничного отряда.

"Уничтожен грузовик, которым враг доставлял древесину на позиции, мотоцикл с боеприпасами, два вражеских автомобиля и два блиндажа", – говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.