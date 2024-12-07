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07 декабря 2024, 13:00

Ночью украинская ПВО сбила 7 российских "шахедов" и БПЛА неустановленного типа

07 декабря 2024, 13:00
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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В ночь на 7 декабря российская армия атаковала Украину ракетой, 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили семь вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник нанес удар ракетой неустановленного типа по Сумщине. Враг запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям — Приморско-Ахтарск РФ.

По состоянию на 08.30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины сбили семь вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях.

"6 беспилотников локационно потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, которые усилят воздушный щит нашего государства.

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