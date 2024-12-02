Возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян

фото: ГПСУ

Бойцы пограничной бригады «Гарт» продолжают наносить поражение тяжелыми бомберами по вражеским целям на Волчанском направлении Харьковской области

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Накануне ночью на охоту вышли пилоты дронов-бомберов подразделения "Фурия". Во время боевой работы пограничники отработали по местам сосредоточения захватчиков – блиндажей и окопных линий.

"В частности поражен и вражеский грузовик, который использовался для перемещения личного состава и обеспечения. Также нанесены удары по личному составу оккупантов, которые накапливались в руинах Волчанска", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.

Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится на оккупантов под Волчанском.