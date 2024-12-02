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02 декабря 2024, 14:05

Возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян

02 декабря 2024, 14:05
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фото: ГПСУ
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Бойцы пограничной бригады «Гарт» продолжают наносить поражение тяжелыми бомберами по вражеским целям на Волчанском направлении Харьковской области

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Накануне ночью на охоту вышли пилоты дронов-бомберов подразделения "Фурия". Во время боевой работы пограничники отработали по местам сосредоточения захватчиков – блиндажей и окопных линий.

"В частности поражен и вражеский грузовик, который использовался для перемещения личного состава и обеспечения. Также нанесены удары по личному составу оккупантов, которые накапливались в руинах Волчанска", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.

Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится на оккупантов под Волчанском.

РФ война пограничники оккупанты Харьковская область БПЛА Волчанск
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