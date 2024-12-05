ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов, десятки ББМ и артсистем россиян
За прошедшие сутки, 4 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 580 российских захватчиков, более 20 боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет почти 749 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 748 950 (+1 580) человек,
- танков ‒ 9 506 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 472 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 21 023 (+21) ед,
- РСЗО – 1 253 ед,
- средства ПВО – 1 020 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 977 (+31) ед,
- крылатые ракеты 2 855 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 843 (+97) ед,
- специальной техники – 3 630 (+2) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 декабря российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 30 вражеских дронов.
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