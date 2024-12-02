В Харьковскую область по инициативе Красного Креста доставили гуманитарную помощь от Швеции

Жители Берестинской общины могут получить гуманитарную помощь от международных организаций в виде ортопедических кроватей и постельного белья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал общины.

В частности, как отмечается в сообщении, в помещение Берестинского городского совета, по инициативе Красноградской районной организации Красного Креста Украины, при поддержке народа Швеции, была доставлена гуманитарная помощь в виде ортопедических кроватей и постельного белья.

"Всем, у кого есть необходимость, просим обратиться в организацию Красного Креста, который находится на территории Берестинской городской больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берестинском обществе на Харьковщине состоялась выдача гуманитарной помощи от программы CLEAR.

Также известно, что международные организации предоставили жителям Дергачевского общества тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.