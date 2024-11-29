Россияне ночью массированно атаковали дронами Одесщину: есть повреждения и раненые
В ночь на 29 ноября российская армия совершила очередную массированную атаку БПЛА по Одесщине
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения и острую реакцию на стресс получили 7 мирных жителей.
Также россияне попали по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесщины.
Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.
Напомним, силы противовоздушной обороны на 9:00 29 ноября сбили 88 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину. Еще 41 дрон локационно потерян.
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